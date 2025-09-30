Dash 2 Trade (D2T) tokenomika
Dash 2 Trade (D2T) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dash 2 Trade (D2T) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Dash 2 Trade (D2T) informácie
Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers:
- Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.
- Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.
- Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.
- Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.
- Social trading: Trading competitions and shareable signals.
Dash 2 Trade (D2T) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dash 2 Trade (D2T) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet D2T tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu D2T tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili D2T tokenomiku, preskúmajte cenu D2T tokenu naživo!
D2T cenová predikcia
Chcete vedieť, kam D2T asi smeruje? Naša D2T stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
