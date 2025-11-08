Aktuálna dnešná cena Daku V2 je 0.122758USD. Trhová kapitalizácia DAKU je 73,257,768USD. Sledujte aktualizácie cien DAKU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Daku V2 je 0.122758USD. Trhová kapitalizácia DAKU je 73,257,768USD. Sledujte aktualizácie cien DAKU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Daku V2 (DAKU) je $ 0.122758, s 5.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DAKU na USD konverzný kurz je $ 0.122758 za DAKU.
Daku V2 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 73,257,768, pričom počet coinov v obehu je 600.00M DAKU. Počas posledných 24 hodín sa DAKUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.113811 (low) do $ 0.123617 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.152985, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02737318.
V krátkodobom vývoji sa DAKU zmenilo o +0.34% za poslednú hodinu a o +2.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Daku V2 (DAKU) informácie o trhu
$ 73.26M
$ 73.26M$ 73.26M
--
----
$ 73.26M
$ 73.26M$ 73.26M
600.00M
600.00M 600.00M
599,999,750.615455
599,999,750.615455 599,999,750.615455
Aktuálna trhová kapitalizácia Daku V2 je $ 73.26M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DAKU je 600.00M, pričom celková zásoba je 599999750.615455. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 73.26M.
História cien Daku V2 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.113811
$ 0.113811$ 0.113811
24 hod Low
$ 0.123617
$ 0.123617$ 0.123617
24 hod High
$ 0.113811
$ 0.113811$ 0.113811
$ 0.123617
$ 0.123617$ 0.123617
$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985
$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318
+0.34%
+5.05%
+2.78%
+2.78%
Daku V2 (DAKU) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Daku V2 na USDpohybovala na $ +0.00589714. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Daku V2 na USD pohybovala na $ -0.0238824093. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Daku V2 na USD pohybovala na $ +0.0133908477. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Daku V2 na USD pohybovala na $ +0.05424403605844976.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00589714
+5.05%
30 dní
$ -0.0238824093
-19.45%
60 dní
$ +0.0133908477
+10.91%
90 dní
$ +0.05424403605844976
+79.17%
Cenové predikcie pre Daku V2
Cenová predikcia Daku V2 (DAKU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DAKU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Daku V2 (DAKU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Daku V2 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Daku V2 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DAKU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Daku V2 Cenové predikcie.
Čo je Daku V2 (DAKU)
DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.
Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.
DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.
Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota Daku V2 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Daku V2 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDaku V2?
Dnešná cena Daku V2 je $ 0.122758. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Daku V2 stále dobrou investíciou?
Daku V2 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DAKU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Daku V2?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Daku V2 v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Daku V2?
Živá cena DAKU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Daku V2 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DAKU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Daku V2?
Cenu DAKU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,391.44
+2.57%
ETH
3,464.24
+5.05%
SOL
163.56
+5.24%
COAI
1.1437
+4.66%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DAKU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DAKU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Daku V2 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Daku V2 v tomto roku?
Cena Daku V2 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Daku V2 (DAKU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:25:59 (UTC+8)
Daku V2 (DAKU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.