Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.
Daige (DAIGE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Daige (DAIGE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DAIGE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DAIGE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DAIGE tokenomiku, preskúmajte cenu DAIGE tokenu naživo!
DAIGE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DAIGE asi smeruje? Naša DAIGE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
