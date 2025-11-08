BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena DADI Insight Token je 17.77USD. Trhová kapitalizácia DIT je 9,796,380USD. Sledujte aktualizácie cien DIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

DADI Insight Token Logo

DADI Insight Token Cena (DIT)

Nezaradené

1 DIT na USD aktuálnu cenu:

mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
DADI Insight Token (DIT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:25:50 (UTC+8)

Dnešná cena DADI Insight Token

Aktuálna dnešná cena DADI Insight Token (DIT) je $ 17.77, s 43.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DIT na USD konverzný kurz je $ 17.77 za DIT.

DADI Insight Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9,796,380, pričom počet coinov v obehu je 551.28K DIT. Počas posledných 24 hodín sa DITobchodovalo v rozmedzí od $ 12.14 (low) do $ 18.32 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 19.08, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 7.47.

V krátkodobom vývoji sa DIT zmenilo o -0.54% za poslednú hodinu a o +46.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

DADI Insight Token (DIT) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia DADI Insight Token je $ 9.80M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DIT je 551.28K, pričom celková zásoba je 1500000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.66M.

História cien DADI Insight Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
DADI Insight Token (DIT) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z DADI Insight Token na USDpohybovala na $ +5.38.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny DADI Insight Token na USD pohybovala na $ +6.9260263150.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny DADI Insight Token na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny DADI Insight Token na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.38+43.47%
30 dní$ +6.9260263150+38.98%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre DADI Insight Token

Cenová predikcia DADI Insight Token (DIT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DIT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DADI Insight Token (DIT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DADI Insight Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DADI Insight Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DIT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DADI Insight Token Cenové predikcie.

Čo je DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

DADI Insight Token (DIT) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:25:50 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o DADI Insight Token

Zrieknutie sa zodpovednosti

