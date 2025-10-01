Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomika
Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Daddy Chill (DADDYCHILL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Daddy Chill (DADDYCHILL) informácie
Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.
Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Daddy Chill (DADDYCHILL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DADDYCHILL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DADDYCHILL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
