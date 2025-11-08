Aktuálna dnešná cena DACHU THE CHEF je 0USD. Trhová kapitalizácia DACHU je 294,641USD. Sledujte aktualizácie cien DACHU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DACHU THE CHEF je 0USD. Trhová kapitalizácia DACHU je 294,641USD. Sledujte aktualizácie cien DACHU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DACHU THE CHEF (DACHU) je --, s 3.81% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DACHU na USD konverzný kurz je -- za DACHU.
DACHU THE CHEF sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 294,641, pričom počet coinov v obehu je 955.00M DACHU. Počas posledných 24 hodín sa DACHUobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0029699, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa DACHU zmenilo o -0.15% za poslednú hodinu a o -27.67% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
DACHU THE CHEF (DACHU) informácie o trhu
$ 294.64K
$ 294.64K$ 294.64K
--
----
$ 294.64K
$ 294.64K$ 294.64K
955.00M
955.00M 955.00M
954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979
Aktuálna trhová kapitalizácia DACHU THE CHEF je $ 294.64K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DACHU je 955.00M, pričom celková zásoba je 954998997.0736979. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 294.64K.
História cien DACHU THE CHEF v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699
$ 0
$ 0$ 0
-0.15%
+3.81%
-27.67%
-27.67%
DACHU THE CHEF (DACHU) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z DACHU THE CHEF na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny DACHU THE CHEF na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny DACHU THE CHEF na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny DACHU THE CHEF na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+3.81%
30 dní
$ 0
-70.22%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre DACHU THE CHEF
Cenová predikcia DACHU THE CHEF (DACHU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DACHU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DACHU THE CHEF (DACHU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DACHU THE CHEF mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DACHU THE CHEF v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DACHU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DACHU THE CHEF Cenové predikcie.
Čo je DACHU THE CHEF (DACHU)
$DACHU / DACHU THE CHEF
$DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.
This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.
On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.
Project Flywheel:
Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).
Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.
The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DACHU THE CHEF
Akú hodnotu bude mať 1 DACHU THE CHEF v roku 2030?
Ak by hodnota DACHU THE CHEF rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DACHU THE CHEF podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDACHU THE CHEF?
Dnešná cena DACHU THE CHEF je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DACHU THE CHEF stále dobrou investíciou?
DACHU THE CHEF zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DACHU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DACHU THE CHEF?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DACHU THE CHEF v hodnote --.
Aká je aktuálna cena DACHU THE CHEF?
Živá cena DACHU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DACHU THE CHEF vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DACHU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DACHU THE CHEF?
Cenu DACHU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena DACHU THE CHEF v tomto roku?
Cena DACHU THE CHEF by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DACHU THE CHEF (DACHU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:25:43 (UTC+8)
DACHU THE CHEF (DACHU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
