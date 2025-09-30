CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomika
CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.
CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CZ on Hyperliquid (CZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CZ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
CZ cenová predikcia
