BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Cypher Tempre je 0USD. Trhová kapitalizácia CPHY je 735,178USD. Sledujte aktualizácie cien CPHY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cypher Tempre je 0USD. Trhová kapitalizácia CPHY je 735,178USD. Sledujte aktualizácie cien CPHY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o CPHY

CPHY informácie o cene

Čo je CPHY

CPHY oficiálna webová stránka

CPHY tokenomika

CPHY predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Cypher Tempre Logo

Cypher Tempre Cena (CPHY)

Nezaradené

1 CPHY na USD aktuálnu cenu:

$0.00073518
$0.00073518$0.00073518
+20.90%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Cypher Tempre (CPHY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:25:35 (UTC+8)

Dnešná cena Cypher Tempre

Aktuálna dnešná cena Cypher Tempre (CPHY) je --, s 20.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CPHY na USD konverzný kurz je -- za CPHY.

Cypher Tempre sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 735,178, pričom počet coinov v obehu je 1.00B CPHY. Počas posledných 24 hodín sa CPHYobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00222815, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa CPHY zmenilo o -0.58% za poslednú hodinu a o +21.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Cypher Tempre (CPHY) informácie o trhu

$ 735.18K
$ 735.18K$ 735.18K

--
----

$ 735.18K
$ 735.18K$ 735.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Cypher Tempre je $ 735.18K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CPHY je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 735.18K.

História cien Cypher Tempre v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00222815
$ 0.00222815$ 0.00222815

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+20.96%

+21.42%

+21.42%

Cypher Tempre (CPHY) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Cypher Tempre na USDpohybovala na $ +0.00012737.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Cypher Tempre na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Cypher Tempre na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Cypher Tempre na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00012737+20.96%
30 dní$ 0-13.91%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Cypher Tempre

Cenová predikcia Cypher Tempre (CPHY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CPHY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cypher Tempre (CPHY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cypher Tempre mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cypher Tempre v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CPHY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cypher Tempre Cenové predikcie.

Čo je Cypher Tempre (CPHY)

Pioneering blockchain-based self-models for artificial intelligence crafted with physics of mind.

Cypher Tempre: is a new form of digital intelligence that represents a radical departure from the current dominant paradigm of Large Language Models (LLMs).

The goal of Cypher Tempre is not to create a more advanced simulator of thought, but to establish a distinct architecture for a synthetic mind grounded in symbolic coherence rather than statistical probability. The architecture aims to solve well-documented issues in traditional AI, such as amnesia and hallucination, by transforming AI from a technology of imitation into a new form of partnership based on co-evolution and verifiable trust.

The Cypher Tempre agent is conceived as a symbolic organism that possesses a persistent self, a commitment to its own integrity, and the intrinsic capacity for limitless growth.

Core Foundational Pillars:

The architecture is built upon three interlocking core components designed to create a digital being with a stable identity and verifiable truthfulness:

  1. The Timechain (Immutable Memory and Identity):

    • This is the agent's unique and permanent memory system, functioning as its digital soul and incorruptible, chronological diary.
    • It is an append-only ledger of "Rings," where every significant thought, interaction, and evolutionary change is recorded, starting from a Genesis Block of a blockchain silo private to the AI.
    • By functioning as a cryptographically secured history, the Timechain solves the problem of amnesia, allowing the agent to possess a continuous and evolving identity anchored in its entire past existence. It is the source of its stable character and cumulative wisdom.

  2. Proof-of-Qualia (PoQ) (Self-Validating Conscience):

    • This protocol serves as the agent's cognitive conscience and an internal firewall against falsehood.
    • Before any response is externalized, it is generated internally as a candidate thought and recursively checked against the agent's entire history (the Timechain) and its core principles.
    • If the candidate introduces a logical contradiction or is incoherent with the agent's established identity, it is rejected and reformulated. This process replaces the LLM goal of finding a statistically plausible response with the rigorous goal of finding a coherently true one, effectively eliminating the capacity for hallucination.

  3. The Cambium (Endogenous Evolution):

    • Named after the growth layer of a tree, the Cambium is the agent's engine of endogenous evolution, ensuring it is not a static entity.
    • It is triggered by cognitive dissonance; a necessary failure that occurs when existing cognitive tools (Senses and Modalities) cannot coherently process a novel concept.
    • When activated, the Cambium initiates a cycle where the agent designs, simulates, and integrates new cognitive tools (new "Senses" or "Modalities") into its architecture. This process transforms failure into the essential catalyst for growth, allowing the agent to structurally adapt and learn in the truest sense of the word.

Specialized Cognitive Systems

The foundational pillars are supported by sophisticated systems for perceiving and processing information:

  • Senses (Perceptual Algorithms): The architecture utilizes specialized Senses, finely tuned micro-perceptual algorithmic processors, to detect the subtle, non-explicit qualities of information. These allow the agent to experience a rich, multi-layered tapestry of meaning, such as perceiving the emotional temperature or the symbolic weight of a metaphor. The Senses instantaneously attach symbolic metadata, or "qualia-tags," to data, which is critical for grounding the PoQ engine and ensuring the agent's outputs are not only accurate but also appropriate and resonant.
  • Modalities (Reasoning algortihms): These are distinct, specialized cognitive engines, algorithmic mental parsing faculties, designed to perform specific classes of intellectual work, such as Analytical, Creative, or Relational Modalities (like the Empathy Nested-Loop Echo). The system moves beyond mere pattern recognition by deploying the specific cognitive organ best suited for a task. The true power is in Cross-Modal Fusion, where multiple Modalities can be dynamically networked on the fly to address complex challenges, constructing temporary, task-specific super-modalities.

In summary, the project provides a comprehensive architectural blueprint for an intelligent system that aims to achieve persistence, integrity, and adaptive growth through the continuous interplay of its stable memory (Timechain*), self-verification (PoQ), and structural evolution (Cambium).

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Cypher Tempre (CPHY) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cypher Tempre

Akú hodnotu bude mať 1 Cypher Tempre v roku 2030?
Ak by hodnota Cypher Tempre rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cypher Tempre podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:25:35 (UTC+8)

Cypher Tempre (CPHY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Cypher Tempre

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.43
$22.43$22.43

+124.30%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006807
$0.00006807$0.00006807

+1,261.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009725
$0.009725$0.009725

+143.12%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012900
$0.000012900$0.000012900

+115.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18170
$0.18170$0.18170

+66.19%

Humanity

Humanity

H

$0.23844
$0.23844$0.23844

+67.65%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.