Objavte kľúčové informácie o Cypher AI (CYPHER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 03:47:22 (UTC+8)
Cypher AI (CYPHER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cypher AI (CYPHER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.71K
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 100.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.71K
Historické maximum:
$ 0.00096965
Historické minimum:
$ 0.000038
Aktuálna cena:
$ 0
Cypher AI (CYPHER) informácie

CypherAl is reinventing how 3D assets are generated, shared, and owned. We provide a platform that allows creators to express their creativity, exhibit their work, and make value by converting their works into NFTs. This can be done with the help of boundless artificial intelligence and blockchain technology. CypherAi revolutionizes digital content creation and interaction using AI technology. It provides versatile utilities, such as:

Text-to-3D: Converts text descriptions into realistic 3D models for applications like product design and animation.

Text-to-Music: Generates unique music compositions based on text inputs.

Text-to-Program: Facilitates rapid code generation from text descriptions.

Text-to-NFT: Transforms ideas into unique digital assets for NFT markets.

Text-to-Metaverse: Creates virtual environments and elements from text inputs.

Text-to-Game: Develops game elements and narratives using text prompts.

Investors must purchase CypherAi tokens to access the platform, which also offers earning opportunities through AI-generated outputs. With Ethereum blockchain technology, CypherAi ensures security, transparency, and verifiable transactions, empowering creators globally and providing attractive investment opportunities.

Oficiálna webová stránka:
https://cypherai.app
Biela kniha:
https://docs.cypherai.app/

Cypher AI (CYPHER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cypher AI (CYPHER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CYPHER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CYPHER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CYPHER tokenomiku, preskúmajte cenu CYPHER tokenu naživo!

