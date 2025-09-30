CyberDEX (CYDX) tokenomika
CyberDEX (CYDX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CyberDEX (CYDX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CyberDEX (CYDX) informácie
CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact.
This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.
CyberDEX (CYDX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CyberDEX (CYDX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CYDX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CYDX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CYDX tokenomiku, preskúmajte cenu CYDX tokenu naživo!
