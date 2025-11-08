BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena CV3 je 0USD. Trhová kapitalizácia CV3AI je 138,786USD. Sledujte aktualizácie cien CV3AI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o CV3AI

CV3AI informácie o cene

Čo je CV3AI

CV3AI biela kniha

CV3AI oficiálna webová stránka

CV3AI tokenomika

CV3AI predpoveď cien

CV3 Logo

CV3 Cena (CV3AI)

Nezaradené

1 CV3AI na USD aktuálnu cenu:

$0.00014019
+27.70%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
CV3 (CV3AI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:29:27 (UTC+8)

Dnešná cena CV3

Aktuálna dnešná cena CV3 (CV3AI) je --, s 27.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CV3AI na USD konverzný kurz je -- za CV3AI.

CV3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 138,786, pričom počet coinov v obehu je 990.00M CV3AI. Počas posledných 24 hodín sa CV3AIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa CV3AI zmenilo o +3.83% za poslednú hodinu a o -16.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

CV3 (CV3AI) informácie o trhu

$ 138.79K
--
$ 138.79K
990.00M
990,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia CV3 je $ 138.79K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CV3AI je 990.00M, pričom celková zásoba je 990000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 138.79K.

História cien CV3 v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+3.83%

+27.74%

-16.26%

-16.26%

CV3 (CV3AI) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z CV3 na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny CV3 na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny CV3 na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny CV3 na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+27.74%
30 dní$ 0-17.26%
60 dní$ 0-53.83%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre CV3

Cenová predikcia CV3 (CV3AI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CV3AI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CV3 (CV3AI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena CV3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CV3 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CV3AI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CV3 Cenové predikcie.

Čo je CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o CV3

Akú hodnotu bude mať 1 CV3 v roku 2030?
Ak by hodnota CV3 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CV3 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:29:27 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o CV3

