Cultel (CULTEL) informácie
Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!
Cultel (CULTEL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Cultel (CULTEL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CULTEL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CULTEL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CULTEL tokenomiku, preskúmajte cenu CULTEL tokenu naživo!
CULTEL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CULTEL asi smeruje? Naša CULTEL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
