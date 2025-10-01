Cub Finance (CUB) tokenomika

Cub Finance (CUB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Cub Finance (CUB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:26:41 (UTC+8)
Cub Finance (CUB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cub Finance (CUB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 16.70K
$ 16.70K
Celková ponuka:
$ 35.07M
$ 35.07M
Počet coinov v obehu:
$ 12.25M
$ 12.25M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 47.79K
$ 47.79K
Historické maximum:
$ 3.96
$ 3.96
Historické minimum:
$ 0.00104291
$ 0.00104291
Aktuálna cena:
$ 0.00136293
$ 0.00136293

Cub Finance (CUB) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://cubdefi.com/

Cub Finance (CUB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cub Finance (CUB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CUB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CUB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CUB tokenomiku, preskúmajte cenu CUB tokenu naživo!

CUB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CUB asi smeruje? Naša CUB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

