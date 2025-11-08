CryptoLoots Cena (CLOOTS)
Aktuálna dnešná cena CryptoLoots (CLOOTS) je --, s 5.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CLOOTS na USD konverzný kurz je -- za CLOOTS.
CryptoLoots sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 109,624, pričom počet coinov v obehu je 985.21M CLOOTS. Počas posledných 24 hodín sa CLOOTSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00211204, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa CLOOTS zmenilo o +1.02% za poslednú hodinu a o -12.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia CryptoLoots je $ 109.62K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CLOOTS je 985.21M, pričom celková zásoba je 985206138.46286. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 109.62K.
+1.02%
+5.34%
-12.13%
-12.13%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z CryptoLoots na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny CryptoLoots na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny CryptoLoots na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny CryptoLoots na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+5.34%
|30 dní
|$ 0
|+84.25%
|60 dní
|$ 0
|-24.38%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena CryptoLoots mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
