Aktuálna dnešná cena CryptoLoots je 0USD. Trhová kapitalizácia CLOOTS je 109,624USD. Sledujte aktualizácie cien CLOOTS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o CLOOTS

CLOOTS informácie o cene

Čo je CLOOTS

CLOOTS oficiálna webová stránka

CLOOTS tokenomika

CLOOTS predpoveď cien

CryptoLoots Cena (CLOOTS)

1 CLOOTS na USD aktuálnu cenu:

$0.00011127
$0.00011127
+5.30%1D
CryptoLoots (CLOOTS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:20:25 (UTC+8)

Dnešná cena CryptoLoots

Aktuálna dnešná cena CryptoLoots (CLOOTS) je --, s 5.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CLOOTS na USD konverzný kurz je -- za CLOOTS.

CryptoLoots sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 109,624, pričom počet coinov v obehu je 985.21M CLOOTS. Počas posledných 24 hodín sa CLOOTSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00211204, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa CLOOTS zmenilo o +1.02% za poslednú hodinu a o -12.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

CryptoLoots (CLOOTS) informácie o trhu

$ 109.62K
$ 109.62K

--
--

$ 109.62K
$ 109.62K

985.21M
985.21M

985,206,138.46286
985,206,138.46286

Aktuálna trhová kapitalizácia CryptoLoots je $ 109.62K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CLOOTS je 985.21M, pričom celková zásoba je 985206138.46286. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 109.62K.

História cien CryptoLoots v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00211204
$ 0.00211204

$ 0
$ 0

+1.02%

+5.34%

-12.13%

-12.13%

CryptoLoots (CLOOTS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z CryptoLoots na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny CryptoLoots na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny CryptoLoots na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny CryptoLoots na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+5.34%
30 dní$ 0+84.25%
60 dní$ 0-24.38%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre CryptoLoots

Cenová predikcia CryptoLoots (CLOOTS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CLOOTS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CryptoLoots (CLOOTS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena CryptoLoots mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CryptoLoots v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CLOOTS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CryptoLoots Cenové predikcie.

Čo je CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

CryptoLoots (CLOOTS) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o CryptoLoots

Akú hodnotu bude mať 1 CryptoLoots v roku 2030?
Ak by hodnota CryptoLoots rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CryptoLoots podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:20:25 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o CryptoLoots

