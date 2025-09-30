Crypto Unicorns (CU) tokenomika
Crypto Unicorns (CU) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Crypto Unicorns (CU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Crypto Unicorns (CU) informácie
Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including:
- Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.
- Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!
- Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.
- Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.
- Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).
- Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!
- Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.
- Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.
- Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.
- Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.
- Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
Crypto Unicorns (CU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Crypto Unicorns (CU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CU tokenomiku, preskúmajte cenu CU tokenu naživo!
CU cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CU asi smeruje? Naša CU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
