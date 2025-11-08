Aktuálna dnešná cena Crypto Twitter je 0USD. Trhová kapitalizácia CT je 24,373USD. Sledujte aktualizácie cien CT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Crypto Twitter je 0USD. Trhová kapitalizácia CT je 24,373USD. Sledujte aktualizácie cien CT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Crypto Twitter (CT) je --, s 0.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CT na USD konverzný kurz je -- za CT.
Crypto Twitter sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 24,373, pričom počet coinov v obehu je 913.17M CT. Počas posledných 24 hodín sa CTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.002489, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa CT zmenilo o -0.66% za poslednú hodinu a o -13.87% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Crypto Twitter (CT) informácie o trhu
$ 24.37K
--
$ 24.37K
913.17M
913,167,884.903644
Aktuálna trhová kapitalizácia Crypto Twitter je $ 24.37K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CT je 913.17M, pričom celková zásoba je 913167884.903644. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.37K.
História cien Crypto Twitter v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0
$ 0.002489
$ 0
-0.66%
+0.77%
-13.87%
-13.87%
Crypto Twitter (CT) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Crypto Twitter na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Crypto Twitter na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Crypto Twitter na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Crypto Twitter na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+0.77%
30 dní
$ 0
-29.83%
60 dní
$ 0
-39.76%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Crypto Twitter
Cenová predikcia Crypto Twitter (CT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Crypto Twitter (CT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Crypto Twitter mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Crypto Twitter v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Crypto Twitter Cenové predikcie.
Čo je Crypto Twitter (CT)
Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Crypto Twitter
Akú hodnotu bude mať 1 Crypto Twitter v roku 2030?
Ak by hodnota Crypto Twitter rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Crypto Twitter podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCrypto Twitter?
Dnešná cena Crypto Twitter je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Crypto Twitter stále dobrou investíciou?
Crypto Twitter zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Crypto Twitter?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Crypto Twitter v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Crypto Twitter?
Živá cena CT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Crypto Twitter vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Crypto Twitter?
Cenu CT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,286.3
+2.46%
ETH
3,434.15
+4.14%
SOL
161.63
+4.00%
COAI
1.2083
+10.57%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Crypto Twitter pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Crypto Twitter v tomto roku?
Cena Crypto Twitter by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Crypto Twitter (CT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:02:33 (UTC+8)
Crypto Twitter (CT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
