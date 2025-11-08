Aktuálna dnešná cena crypto is a joke je 0.0000092USD. Trhová kapitalizácia JOKECOIN je 9,185.24USD. Sledujte aktualizácie cien JOKECOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena crypto is a joke je 0.0000092USD. Trhová kapitalizácia JOKECOIN je 9,185.24USD. Sledujte aktualizácie cien JOKECOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
crypto is a joke sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9,185.24, pričom počet coinov v obehu je 998.51M JOKECOIN. Počas posledných 24 hodín sa JOKECOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000907 (low) do $ 0.00000921 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00020826, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000846.
V krátkodobom vývoji sa JOKECOIN zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -1.36% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
crypto is a joke (JOKECOIN) informácie o trhu
$ 9.19K
--
$ 9.19K
998.51M
998,506,718.332163
Aktuálna trhová kapitalizácia crypto is a joke je $ 9.19K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu JOKECOIN je 998.51M, pričom celková zásoba je 998506718.332163. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.19K.
História cien crypto is a joke v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000907
24 hod Low
$ 0.00000921
24 hod High
$ 0.00000907
$ 0.00000921
$ 0.00020826
$ 0.00000846
--
+1.43%
-1.36%
-1.36%
crypto is a joke (JOKECOIN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z crypto is a joke na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny crypto is a joke na USD pohybovala na $ -0.0000048342. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny crypto is a joke na USD pohybovala na $ -0.0000060466. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny crypto is a joke na USD pohybovala na $ -0.000017348542634965848.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+1.43%
30 dní
$ -0.0000048342
-52.54%
60 dní
$ -0.0000060466
-65.72%
90 dní
$ -0.000017348542634965848
-65.34%
Cenové predikcie pre crypto is a joke
Cenová predikcia crypto is a joke (JOKECOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JOKECOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia crypto is a joke (JOKECOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena crypto is a joke mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne crypto is a joke v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JOKECOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na crypto is a joke Cenové predikcie.
Čo je crypto is a joke (JOKECOIN)
jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o crypto is a joke
Akú hodnotu bude mať 1 crypto is a joke v roku 2030?
Ak by hodnota crypto is a joke rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do crypto is a joke podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojícrypto is a joke?
Dnešná cena crypto is a joke je $ 0.0000092. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je crypto is a joke stále dobrou investíciou?
crypto is a joke zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JOKECOIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s crypto is a joke?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo crypto is a joke v hodnote --.
Aká je aktuálna cena crypto is a joke?
Živá cena JOKECOIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu crypto is a joke vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JOKECOIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu crypto is a joke?
Cenu JOKECOIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,300
+2.48%
ETH
3,434.46
+4.15%
SOL
161.66
+4.02%
COAI
1.207
+10.46%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JOKECOIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JOKECOIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena crypto is a joke pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena crypto is a joke v tomto roku?
Cena crypto is a joke by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu crypto is a joke (JOKECOIN).
crypto is a joke (JOKECOIN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.