Objavte kľúčové informácie o Crypto Bro (LARRY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:26:20 (UTC+8)
USD

Crypto Bro (LARRY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Crypto Bro (LARRY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 16.04K
Celková ponuka:
$ 594.47M
Počet coinov v obehu:
$ 594.47M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.04K
Historické maximum:
$ 0.00816041
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Crypto Bro (LARRY) informácie

This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser.

This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever.

Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot.

Oficiálna webová stránka:
http://cryptobro.lol/

Crypto Bro (LARRY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Crypto Bro (LARRY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LARRY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LARRY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LARRY tokenomiku, preskúmajte cenu LARRY tokenu naživo!

LARRY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LARRY asi smeruje? Naša LARRY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

