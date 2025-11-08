Crumbcat Cena (CRUMB)
Aktuálna dnešná cena Crumbcat (CRUMB) je $ 0.00038092, s 35.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRUMB na USD konverzný kurz je $ 0.00038092 za CRUMB.
Crumbcat sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 380,700, pričom počet coinov v obehu je 999.51M CRUMB. Počas posledných 24 hodín sa CRUMBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00027312 (low) do $ 0.00038965 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00263437, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00013936.
V krátkodobom vývoji sa CRUMB zmenilo o +2.50% za poslednú hodinu a o -30.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Crumbcat je $ 380.70K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CRUMB je 999.51M, pričom celková zásoba je 999507725.103161. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 380.70K.
+2.50%
+35.44%
-30.48%
-30.48%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Crumbcat na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Crumbcat na USD pohybovala na $ +0.0002541489.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Crumbcat na USD pohybovala na $ -0.0000798800.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Crumbcat na USD pohybovala na $ -0.0011049633230082982.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+35.44%
|30 dní
|$ +0.0002541489
|+66.72%
|60 dní
|$ -0.0000798800
|-20.97%
|90 dní
|$ -0.0011049633230082982
|-74.36%
V roku 2040 by cena Crumbcat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.
At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.
Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.
Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.
So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.
