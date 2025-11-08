BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena CROTCH je 0.00566013USD. Trhová kapitalizácia CROTCH je 400,303USD. Sledujte aktualizácie cien CROTCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

CROTCH Cena (CROTCH)

$0.00566013
-5.40%1D
CROTCH (CROTCH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:28:51 (UTC+8)

Dnešná cena CROTCH

Aktuálna dnešná cena CROTCH (CROTCH) je $ 0.00566013, s 5.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CROTCH na USD konverzný kurz je $ 0.00566013 za CROTCH.

CROTCH sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 400,303, pričom počet coinov v obehu je 70.72M CROTCH. Počas posledných 24 hodín sa CROTCHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00563926 (low) do $ 0.00634108 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01267094, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00461036.

V krátkodobom vývoji sa CROTCH zmenilo o -4.05% za poslednú hodinu a o +1.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

CROTCH (CROTCH) informácie o trhu

$ 400.30K
--
$ 2.26M
70.72M
400,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia CROTCH je $ 400.30K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CROTCH je 70.72M, pričom celková zásoba je 400000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.26M.

História cien CROTCH v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00563926
24 hod Low
$ 0.00634108
24 hod High

$ 0.00563926
$ 0.00634108
$ 0.01267094
$ 0.00461036
-4.05%

-5.43%

+1.75%

+1.75%

CROTCH (CROTCH) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z CROTCH na USDpohybovala na $ -0.000325453267154732.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny CROTCH na USD pohybovala na $ -0.0008076354.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny CROTCH na USD pohybovala na $ -0.0006781124.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny CROTCH na USD pohybovala na $ -0.002094205357385285.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000325453267154732-5.43%
30 dní$ -0.0008076354-14.26%
60 dní$ -0.0006781124-11.98%
90 dní$ -0.002094205357385285-27.00%

Cenové predikcie pre CROTCH

Cenová predikcia CROTCH (CROTCH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CROTCH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CROTCH (CROTCH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena CROTCH mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CROTCH v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CROTCH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CROTCH Cenové predikcie.

Čo je CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o CROTCH

Akú hodnotu bude mať 1 CROTCH v roku 2030?
Ak by hodnota CROTCH rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CROTCH podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
CROTCH (CROTCH) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.