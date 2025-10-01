Cropto Wheat Token (CROW) tokenomika
Cropto Wheat Token (CROW) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cropto Wheat Token (CROW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Cropto Wheat Token (CROW) informácie
Cropto Wheat Token, asset-based Wheat Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in secure and audited warehouses in return. Cropto Wheat Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, wheat which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Wheat Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Wheat Tokens are created by tokenizing agricultural wheat products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Wheat Token.
Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt.
Cropto Wheat Token (CROW) is a digital Wheat, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Wheat.
Cropto Wheat Token (CROW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Cropto Wheat Token (CROW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CROW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CROW tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CROW tokenomiku, preskúmajte cenu CROW tokenu naživo!
