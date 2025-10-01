CRONK (CRONK) tokenomika
CRONK (CRONK) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CRONK (CRONK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CRONK (CRONK) informácie
Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance.
CRONK (CRONK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CRONK (CRONK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CRONK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CRONK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CRONK tokenomiku, preskúmajte cenu CRONK tokenu naživo!
CRONK cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CRONK asi smeruje? Naša CRONK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
