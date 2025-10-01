Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Croak the Bullfrog (CROAK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:25:37 (UTC+8)
USD

Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Croak the Bullfrog (CROAK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.12K
$ 7.12K
Celková ponuka:
$ 838.34M
$ 838.34M
Počet coinov v obehu:
$ 838.34M
$ 838.34M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.12K
$ 7.12K
Historické maximum:
$ 0.00086966
$ 0.00086966
Historické minimum:
$ 0.00000734
$ 0.00000734
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Croak the Bullfrog (CROAK) informácie

$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms.

Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family.

Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3.

Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves.

Crypto Runs On Absolute Konviction

Oficiálna webová stránka:
https://www.croak.fun/
Biela kniha:
https://docs.google.com/document/d/18_DWM0VJo2Gx23y25URa8u9PvWCy664mtA4B4TQajz4/edit?tab=t.0

Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Croak the Bullfrog (CROAK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CROAK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CROAK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CROAK tokenomiku, preskúmajte cenu CROAK tokenu naživo!

CROAK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CROAK asi smeruje? Naša CROAK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

