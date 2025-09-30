Crestal Nation (NATION) tokenomika
Crestal Nation (NATION) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Crestal Nation (NATION) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Crestal Nation (NATION) informácie
Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.
Crestal Nation (NATION) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Crestal Nation (NATION) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NATION tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NATION tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NATION tokenomiku, preskúmajte cenu NATION tokenu naživo!
NATION cenová predikcia
Chcete vedieť, kam NATION asi smeruje? Naša NATION stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
