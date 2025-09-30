Craze (CRAZE) tokenomika
Craze (CRAZE) tokenomika a analýza cien
Craze (CRAZE) informácie
The Future of Memecoins on Ethereum
Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential.
About Craze.fun
Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network.
Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.
Craze (CRAZE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Craze (CRAZE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CRAZE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CRAZE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CRAZE tokenomiku, preskúmajte cenu CRAZE tokenu naživo!
