Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement.
Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline.
At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc.
The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc).
Crashout is a bet on the growth of social media.
Crashout is a bet on content creators.
Crashout is a bet on zoomers.
Crashout is a bet on the internet.
Crashout (CRASHOUT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Crashout (CRASHOUT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CRASHOUT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CRASHOUT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CRASHOUT tokenomiku, preskúmajte cenu CRASHOUT tokenu naživo!
