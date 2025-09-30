Cramer Coin ($CRAMER) tokenomika

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Cramer Coin ($CRAMER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:33:10 (UTC+8)
USD

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cramer Coin ($CRAMER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 182.66K
$ 182.66K$ 182.66K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 846.59M
$ 846.59M$ 846.59M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 215.76K
$ 215.76K$ 215.76K
Historické maximum:
$ 0.01241046
$ 0.01241046$ 0.01241046
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00021576
$ 0.00021576$ 0.00021576

Cramer Coin ($CRAMER) informácie

It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth".

Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.

Oficiálna webová stránka:
https://www.cramercoin.com/

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cramer Coin ($CRAMER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet $CRAMER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu $CRAMER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili $CRAMER tokenomiku, preskúmajte cenu $CRAMER tokenu naživo!

$CRAMER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam $CRAMER asi smeruje? Naša $CRAMER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Zásady ochrany osobných údajov