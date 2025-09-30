CorgiAI (CORGIAI) tokenomika
CorgiAI (CORGIAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CorgiAI (CORGIAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CorgiAI (CORGIAI) informácie
What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology.
What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform.
History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program.
What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology.
What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.
CorgiAI (CORGIAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CorgiAI (CORGIAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CORGIAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CORGIAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CORGIAI tokenomiku, preskúmajte cenu CORGIAI tokenu naživo!
CORGIAI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CORGIAI asi smeruje? Naša CORGIAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov