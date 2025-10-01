Corgi Inu (CORGI) tokenomika
Corgi Inu (CORGI) tokenomika a analýza cien
Corgi Inu (CORGI) informácie
Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven.
Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey!
Corgi Inu (CORGI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Corgi Inu (CORGI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CORGI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CORGI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CORGI tokenomiku, preskúmajte cenu CORGI tokenu naživo!
