Conwai (CONWAI) tokenomika

Conwai (CONWAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Conwai (CONWAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.17M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.80B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.31M
Historické maximum:
$ 0.00497817
Historické minimum:
$ 0.00112446
Aktuálna cena:
$ 0.00112969
Conwai (CONWAI) informácie

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

Oficiálna webová stránka:
https://conwai.net
Biela kniha:
https://conwai.net/docs

Conwai (CONWAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Conwai (CONWAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CONWAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CONWAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CONWAI tokenomiku, preskúmajte cenu CONWAI tokenu naživo!

