$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data.
The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.
Community Coin (COMCOIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Community Coin (COMCOIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet COMCOIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu COMCOIN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili COMCOIN tokenomiku, preskúmajte cenu COMCOIN tokenu naživo!
