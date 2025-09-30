COCO COIN (COCO) tokenomika

COCO COIN (COCO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o COCO COIN (COCO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:19:20 (UTC+8)
USD

COCO COIN (COCO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre COCO COIN (COCO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 862.46K
Celková ponuka:
$ 34.20B
Počet coinov v obehu:
$ 34.20B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 862.46K
Historické maximum:
$ 0.00268607
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
COCO COIN (COCO) informácie

COCO Project Description:

Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users.

Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities.

Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem:

Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.

Oficiálna webová stránka:
https://cococoin.tech/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view

COCO COIN (COCO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky COCO COIN (COCO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet COCO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu COCO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili COCO tokenomiku, preskúmajte cenu COCO tokenu naživo!

COCO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam COCO asi smeruje? Naša COCO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

