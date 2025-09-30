Cluster (CLSTR) tokenomika
Cluster (CLSTR) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cluster (CLSTR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Cluster (CLSTR) informácie
Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement.
A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.
Cluster (CLSTR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Cluster (CLSTR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CLSTR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CLSTR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CLSTR tokenomiku, preskúmajte cenu CLSTR tokenu naživo!
CLSTR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CLSTR asi smeruje? Naša CLSTR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
