Cloak Network (CLOAK) tokenomika
Cloak Network (CLOAK) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cloak Network (CLOAK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Cloak Network (CLOAK) informácie
HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.
Cloak Network (CLOAK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Cloak Network (CLOAK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CLOAK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CLOAK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
