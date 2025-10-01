CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) tokenomika
CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) informácie
Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x
We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.
CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CLANKTARDIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CLANKTARDIO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CLANKTARDIO tokenomiku, preskúmajte cenu CLANKTARDIO tokenu naživo!
CLANKTARDIO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CLANKTARDIO asi smeruje? Naša CLANKTARDIO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov