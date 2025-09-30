Cirus (CIRUS) tokenomika
Cirus (CIRUS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cirus (CIRUS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Cirus (CIRUS) informácie
Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency.
Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps.
While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!
Cirus (CIRUS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Cirus (CIRUS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CIRUS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CIRUS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CIRUS tokenomiku, preskúmajte cenu CIRUS tokenu naživo!
CIRUS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CIRUS asi smeruje? Naša CIRUS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
