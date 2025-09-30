Circle USYC (USYC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Circle USYC (USYC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:05:13 (UTC+8)
Circle USYC (USYC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Circle USYC (USYC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 413.52M
Celková ponuka:
$ 375.53M
Počet coinov v obehu:
$ 375.53M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 413.52M
Historické maximum:
$ 1.12
Historické minimum:
$ 1.026
Aktuálna cena:
$ 1.1
Circle USYC (USYC) informácie

USYC: Tokenized Money Market Fund

Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token.

USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Oficiálna webová stránka:
https://usyc.hashnote.com/

Circle USYC (USYC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Circle USYC (USYC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USYC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USYC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USYC tokenomiku, preskúmajte cenu USYC tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

