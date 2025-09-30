Circle USYC (USYC) tokenomika
Circle USYC (USYC) tokenomika a analýza cien
Circle USYC (USYC) informácie
USYC: Tokenized Money Market Fund
Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token.
USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
Circle USYC (USYC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Circle USYC (USYC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet USYC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu USYC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
