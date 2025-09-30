Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomika
Chronoeffector (CHRONOEFFE) informácie
Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.
Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Chronoeffector (CHRONOEFFE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CHRONOEFFE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CHRONOEFFE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
