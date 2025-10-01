Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenomika
Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chickenus Maximus (CHICKENUS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Chickenus Maximus (CHICKENUS) informácie
Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk’s quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk’s eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think “Kek” from Pepe fame), is Musk’s hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk’s naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin’s viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn’t just a pet; it’s a symbol of Musk’s flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast’s darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk’s cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk’s skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don’t prove his prowess—they’re a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk’s narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2’s brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy.
Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Chickenus Maximus (CHICKENUS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CHICKENUS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CHICKENUS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CHICKENUS tokenomiku, preskúmajte cenu CHICKENUS tokenu naživo!
CHICKENUS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CHICKENUS asi smeruje? Naša CHICKENUS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov