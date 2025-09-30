Chengu (CHENGU) tokenomika
Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract.
As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.
Chengu (CHENGU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Chengu (CHENGU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CHENGU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CHENGU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
