Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chengpang Zhoa (ZHOA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Chengpang Zhoa (ZHOA) informácie
$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech!
If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy.
Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory.
The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.
Chengpang Zhoa (ZHOA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Chengpang Zhoa (ZHOA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZHOA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZHOA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ZHOA tokenomiku, preskúmajte cenu ZHOA tokenu naživo!
ZHOA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ZHOA asi smeruje? Naša ZHOA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
