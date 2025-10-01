Chartreux Cat (CHART) tokenomika
Chartreux Cat (CHART) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chartreux Cat (CHART) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Chartreux Cat (CHART) informácie
Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines:
Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.
Chartreux Cat (CHART) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Chartreux Cat (CHART) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CHART tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CHART tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CHART tokenomiku, preskúmajte cenu CHART tokenu naživo!
