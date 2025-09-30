CHARLES (CHARLES) tokenomika
CHARLES (CHARLES) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CHARLES (CHARLES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CHARLES (CHARLES) informácie
The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.
CHARLES (CHARLES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CHARLES (CHARLES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CHARLES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CHARLES tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CHARLES tokenomiku, preskúmajte cenu CHARLES tokenu naživo!
CHARLES cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CHARLES asi smeruje? Naša CHARLES stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov