Chainpal (CPAL) tokenomika
Chainpal (CPAL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chainpal (CPAL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Chainpal (CPAL) informácie
Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages.
Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed.
With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.
Chainpal (CPAL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Chainpal (CPAL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CPAL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CPAL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
