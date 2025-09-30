ChainNet (CNET) tokenomika
ChainNet (CNET) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ChainNet (CNET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ChainNet (CNET) informácie
ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience.
Key Features1. Decentralized Web Hosting
With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain.
2. The web:// Protocol
ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more.
3. AI-Powered Search with Bittensor
In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need.
4. Privacy-Focused Browsing
ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.
ChainNet (CNET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ChainNet (CNET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CNET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CNET tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CNET tokenomiku, preskúmajte cenu CNET tokenu naživo!
CNET cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CNET asi smeruje? Naša CNET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
