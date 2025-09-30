CGAI (CGAI) tokenomika
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data.
CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value.
Key utilities include:
- AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).
- Secure tokenization and decentralized storage of files.
- Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana.
CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
CGAI (CGAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CGAI (CGAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CGAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CGAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CGAI tokenomiku, preskúmajte cenu CGAI tokenu naživo!
CGAI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CGAI asi smeruje? Naša CGAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
