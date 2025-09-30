cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomika
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) informácie
The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GTCBBTCC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GTCBBTCC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GTCBBTCC tokenomiku, preskúmajte cenu GTCBBTCC tokenu naživo!
GTCBBTCC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GTCBBTCC asi smeruje? Naša GTCBBTCC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
