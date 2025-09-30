CaveWorld (CAVE) tokenomika
CaveWorld (CAVE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CaveWorld (CAVE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CaveWorld (CAVE) informácie
The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years.
Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club.
CaveWorld (CAVE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CaveWorld (CAVE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CAVE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CAVE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CAVE tokenomiku, preskúmajte cenu CAVE tokenu naživo!
