Objavte kľúčové informácie o CATULU (CATULU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:14:33 (UTC+8)
CATULU (CATULU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CATULU (CATULU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.29K
Celková ponuka:
$ 999.59M
Počet coinov v obehu:
$ 999.59M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.29K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
CATULU (CATULU) informácie

CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it.

Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem)

Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.

Oficiálna webová stránka:
https://catulu.ai/
Biela kniha:
https://docs.catulu.ai/

CATULU (CATULU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CATULU (CATULU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CATULU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CATULU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CATULU tokenomiku, preskúmajte cenu CATULU tokenu naživo!

CATULU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CATULU asi smeruje? Naša CATULU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

