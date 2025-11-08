Catheon Gaming Cena (CATHEON)
Aktuálna dnešná cena Catheon Gaming (CATHEON) je --, s 1.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CATHEON na USD konverzný kurz je -- za CATHEON.
Catheon Gaming sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 54,553, pričom počet coinov v obehu je 1.60B CATHEON. Počas posledných 24 hodín sa CATHEONobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0200027, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa CATHEON zmenilo o +0.90% za poslednú hodinu a o +13.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Catheon Gaming je $ 54.55K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CATHEON je 1.60B, pričom celková zásoba je 10000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 340.90K.
+0.90%
-1.41%
+13.32%
+13.32%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Catheon Gaming na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Catheon Gaming na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Catheon Gaming na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Catheon Gaming na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|-1.41%
|30 dní
|$ 0
|-62.27%
|60 dní
|$ 0
|-77.37%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Catheon Gaming mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.